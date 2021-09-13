«Водород» снимет сериал по роману Достоевского

13.09.2021
Режиссер рассказал, что идея снять сериал по Достоевскому пришла к нему во время работы над картиной «Лед-2». Крыжовников признался, что давно любит произведения писателя и напомнил, что ранее ставил постановки по ним во время учебы в институте.
По словам Крыжовникова, самым главным было определить одновременно близкое и уже далекое для нас время 1992 года, когда «рухнул Советский Союз, остановилось все, что могло остановиться, люди остались наедине с собой, без ощущения будущего». Он добавил, что в этой социально-культурной ситуации роман Достоевского «работает особенно остро».
Уже известно, что сериал будет состоять из восьми эпизодов. Съемки должны стартовать летом 2022 года.