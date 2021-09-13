«Водород» снимет сериал по роману Достоевского

Режиссер Жора Крыжовников снимет сериал по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», действие которого развернется в Петербурге 1992 года, сообщает пресс-служба компании «Водород».

Режиссер рассказал, что идея снять сериал по Достоевскому пришла к нему во время работы над картиной «Лед-2». Крыжовников признался, что давно любит произведения писателя и напомнил, что ранее ставил постановки по ним во время учебы в институте.

По словам Крыжовникова, самым главным было определить одновременно близкое и уже далекое для нас время 1992 года, когда «рухнул Советский Союз, остановилось все, что могло остановиться, люди остались наедине с собой, без ощущения будущего». Он добавил, что в этой социально-культурной ситуации роман Достоевского «работает особенно остро».

Уже известно, что сериал будет состоять из восьми эпизодов. Съемки должны стартовать летом 2022 года.

Фото: кадр из фильма «Преступление и наказание»