Дружба и вражда Нонны Мордюковой и Риммы Марковой

Первое заочное знакомство Мордюковой и Марковой произошло во время отбора на роль в фильме «Бабье царство». У Мордюковой уже были роли в «Молодой гвардии» и «Женитьбе Бальзаминова». Она была уверена, что получит роль. Однако она досталась Марковой, за плечами которой была всего пара маленьких ролей. После этого Нонна невзлюбила Римму, которой роль принесла широкую известность.





Потом они помирились. Мордюкова признала талант Марковой. Однако дружба, начавшаяся с размолвки, была полна ссор и конфликтов.





На презентации фильма «Бриллиантовая рука» зрители больше аплодировали Марковой. Хотя главной гостьей все-таки считалась Мордюкова. Не получив оваций, Нонна устроила скандал подруге. Римма сказала, что не собирается всю жизнь быть на вторых ролях. По признанию Марковой, в тот момент она поняла, что Мордюкова позволяла с нею дружить.





После той ссоры они долги не разговаривали, но снова помирились. Они даже снялись в общих проектах: фильме «Родня» и социальных роликах Дениса Евстигнеева.





В 1990-е годы между ними произошел серьезный разлад. Его причиной стали проблемы с сыном Мордюковой, который связался с наркотиками. Мать никак не могла помочь ему, она продолжала работать, ездить на гастроли. Маркова осуждала ее за это, она была уверена, что сына нужно спасать, иначе он пропадет. У подруг состоялся сложный разговор. Каждая осталась при своем мнении.





Дружба-вражда закончилась после смерти Нонны Мордюковой, которой не стало в 2008 году. Маркова рассказывала, что они соревновались и ссорились на протяжении всей 30-летней дружбы. Она также признавала и талант Мордюковой, и тяжелый характер, которым они отличались обе. Маркова скончалась в 2015 году.





Фото: кадр из ролика «Дай вам Бог здоровья»