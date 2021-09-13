Почему Måneskin стала главной рок-группой 2021 года

Победители «Евровидения» редко становятся популярными во всем мире. Однако Måneskin отменили это правило, как и многие другие. Они держатся в топах музыкальных сервисов и даже британских чартов, традиционно равнодушных к «Евровидению». Их приезд в Москву вызвал ажиотаж. Что происходит?





Одни критики убеждены, что группа Måneskin популяризирует хорошую музыку. Другие видят в итальянских музыкантах клоунов, которые копируют копии.





Между тем, их популярность подчеркивает особенности нашего времени с его бешеной скоростью, невозможностью сосредоточиться на чем-то большом и глубоком, огромным потоком информации. Кажется, что Måneskin взяли ото всех рокеров понемногу, сделали «контент» доступным и грамотно упаковали успешные элементы в современную упаковку для ТикТока и спотифая. Они обыграли все возможные стереотипы о рок-музыкантах на современный лад.





Некоторые критики видят в них компиляторов, а не авторов. Однако их презентация оказалась успешной. Кроме того, нельзя не признать мелодический талант фронтмена Дамиано Давида.





В этом смысле показательно, что самой популярной песней группы на стриминговых сервисах стала не их оригинальная композиция, а кавер на Beggin’ 1960-х годов.





Фото: кадр из клипа I Wanna Be Your Slave