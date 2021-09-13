Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили вопросы развития культуры в регионе

Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова прибыла с рабочим визитом в Самарскую область в понедельник, 13 сентября. В планах у главы ведомства — осмотр знаковых культурных объектов города и участие в презентации филиала Третьяковской галереи в здании фабрики-кухни. Первым пунктом программы министра культуры стала встреча с губернатором Самарской области, руководителем комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрием Азаровым, в которой также принял участие депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

«Спасибо вам, что в эти знаменательные дни для нашего региона, для его столицы, вы здесь, на Самарской земле, — подчеркнул губернатор значимость визита министра. — Для нас крайне важен целый ряд перспективных проектов, по которым мы хотели бы с вами посоветоваться, а где-то — заручиться поддержкой».

Ольга Любимова отметила, что Самарская область традиционно показывает хорошие результаты по выполнению национального проекта «Культура»: по итогам двух лет работы 100% планов было исполнено.

«В рамках нацпроекта в регионе будут приведены в порядок 33 сельских дома культуры и, что еще важнее, будут построены два новых. Помимо этого, в регионе активно идет открытие модельных библиотек, десять были открыты за два года, и к ним мы наблюдаем огромный интерес со стороны молодой аудитории. Еще одним важным пунктом является создание кинозалов в населенных пунктах с совсем небольшой численностью населения. Уже четыре кинозала появились в Самарской области — это новые точки, куда можно сходить, и это полностью меняет досуг молодого поколения», — подчеркнула глава Минкульта РФ.

Дмитрий Азаров рассказал о том, как развивается культурная жизнь в регионе: с большим успехом стартовал фестиваль «Шостакович XX век», который в этом году проходит в Самаре и Тольятти и вызывает восхищение у жителей и гостей города, прошли гастроли спектаклей — победителей театрального фестиваля «Золотая маска». В День города Самары и День дружбы народов Самарской области открылся Парк дружбы народов.

«Это очень важное событие, особенно в преддверии 2022 года, который президент страны Владимир Владимирович Путин объявил Годом народной культуры. Комиссии Госсовета по культуре есть над чем поработать», — отметил губернатор и выразил надежду, что во взаимодействии с Министерством культуры РФ будет реализован еще ряд значимых проектов.

Кроме того, глава региона сообщил, что большая работа была проведена по развитию креативных индустрий. Напомним, этот вопрос обсуждался на стратегической сессии комиссии Госсовета по направлению «Культура», которая прошла в рамках Российской креативной недели.

«Хочу вам доложить, как и обещал участникам форума, все предложения по развитию креативных индустрий, которые были озвучены, мы упаковали и направили в губернскую Думу законопроект о поддержке креативных индустрий. Более того, в первом чтении законопроект уже принят», — проинформировал губернатор.

«Это очень молодая экономика, развивающаяся. Мы все прекрасно понимаем, что люди, которые занимаются предпринимательством в сфере культуры и искусства, — настоящие подвижники, труженики. И очень хочется их поддержать и с точки зрения нормативно-правовой базы, и с точки зрения создания таких институций, как Фонд культурных инициатив», — подчеркнула министр культуры РФ.

Одним из важнейших вопросов для обсуждения стала реконструкция и капитальный ремонт детских школ искусств, которые впервые с этого года реализуются в рамках национального проекта «Культура». 1 сентября более 50 обновленных ДШИ уже открыли свои двери для воспитанников.

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» модернизируют 165 детских школ искусств в 76 субъектах Российской Федерации. В Самарской области в этом году отремонтируют 4 ДШИ, а к 2024 году это число возрастет до 11.

Также продолжается оснащение детских школ искусств инструментами и оборудованием: новые музыкальные инструменты были поставлены в 67 школ искусств Самарской области.

Ольга Любимова отметила, что Самарская область является активным участником программы «Пушкинская карта» — к ней подключились 14 учреждений культуры, более 100 культурных событий прошли все стадии модерации и доступны в специальном приложении и на портале «Культура.РФ».

«Пушкинская карта» — новое, серьезное направление, к которому коллеги активно присоединяются. Будем вместе мониторить, какие события нравятся молодежи в возрасте 14 до 23 лет, какие учреждения вызывают интерес, вместе анализировать, чего не хватает, что хвалят и критикуют», — сообщила министр культуры.

«На встрече с министром обсудили реализацию очень важных проектов для Самары и области в целом. Это реновация бывшего кинотеатра «Россия». Здесь планируем разместить детский молодежный театр «Мастерская». Также в рамках государственно-частного партнерства планируется строительство районного Дома культуры. Предварительно его локацию обсуждаем в микрорайоне «Южный город», — рассказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Фото: Минкультуры РФ