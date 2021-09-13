«Потерянная дочь»: почему о фильме Мэгги Джилленхол будут говорить все

«Потерянная дочь» — режиссерский дебют Мэгги Джилленхол по роману Элены Ферранте. Она уже прославилась актерскими работами, а теперь обратила внимание на свой режиссерский талант.





Фильм рассказывает историю Леды (Оливия Колман), преподавательницы и матери двух дочерей. На отдыхе она замечает Нину и ее маленькую дочь. Женщина начинает наблюдать за их отношениями и постепенно погружается в воспоминания, которые пыталась забыть. Когда Леда была молодой матерью, она оказалась перед сложным выбором.





В центре фильма — женщина, какую редко увидишь на экране. Она может напугать так, что и представить невозможно. Джилленхол представляет героиню такой, какой её никто не ожидает увидеть. За нежностью скрываются жестокость и хладнокровие. Режиссёр исследует поведение Леды, которое никто не поймёт. Только она знает, что ей движет. Это сбивает с толку, но притягивает.





Вместе с этим это освобождающий образ. Леда ненавидит себя, бывшего мужа, дочерей. Она отдыхает от них, оставшись одна.





Финал фильма выглядит как искупление, приносящее покой. Но он кажется ненастоящим. От того за режиссерскими работами Джилленхол хочется следить





Фото: кадр из фильма «Потерянная дочь»