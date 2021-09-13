Главные культурные события сентября в Петербурге

Выставка New Nature





Центральный выставочный зал «Манеж»





Масштабная персональная выставка российской арт-группы Recycle исследует изменение человека под влиянием современных технологий. Художники Георгий Кузнецов и Андрей Блохин обращаются к контакту человека и машины, который ставят в центр развития цивилизации. Они изучают вечную жизнь в виртуальной среде, ставят эксперименты и предлагают зрителям стать участниками технологического перформанса. На выставку лучше приходить с заряженными смартфонами, чтобы взаимодействовать с объектами.





Фестиваль «Орган в планетарии»





Планетарий № 1





Семь сентябрьских вечеров можно провести в музыкальном космическом путешествии. Каждый раз — новая программа, посвященная небесным телам Солнечной системы. В программу вошли классические и современные произведения для органа. Концерты сопровождаются уникальным визуальным рядом.



Выставка «Glasstress. Окно в будущее»





Главный штаб Эрмитажа





Современное искусство можно изучить и в Эрмитаже. Временная экспозиция представит десятки работ из стекла, которые создали на острове Мурано в Италии знаменитые художники. Среди них — Ян Фабр, Ай Вэйвэй, Тони Крэгг, братья Чепмены, Рената Бертельман. Работы (от миниатюр до огромных инсталляций) исследуют исторические процессы и общественные явления.





Концерт Тодда Херберта (саксофон) и The Jazz Classic Trio





Академическая капелла





24 сентября состоится концерт «Джаз. Осень. Любовь». Виртуозный тенор-саксофон Тодд Херберт выступит в квартете с фортепиано, контрабасом и ударными. Он исполнит программу, посвященную легендарному музыканту Джону Колтрейну.





«HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности»





Севкабель Порт





Еще одна масштабная выставка современных художников, которая предлагает свой взгляд на экологические темы. Экспозиция рассматривает проблемы, связанные с водой, а также влияние человека на них. Она ставит этические и философские проблемы в контексте экологических изменений. Зрители увидят мультимедийные инсталляции от российских и иностранных авторов, работающих в направлении art&science.





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