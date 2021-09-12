Фотовыставка «ARTфото-2021» пройдет в Смоленске

С 15 сентября по 17 октября в Смоленске в КВЦ пройдет фотовыставка «АRTфото-2021», сообщает пресс-служба КВЦ.

Каждый год открытая выставка творческой фотографии проходит под эгидой областной организации Союза фотохудожников России. Экспозиция поделена между тремя проектами: «Современная фотография – свободная тема», «Смоленск и его обитатели», «Мастера смоленской фотографии – из старых архивов».

Выставка объединяет членов Союза и «несоюзных» фотографов. Из 11 участников шесть выставляются впервые, а пятеро представляют районные центры области.

В рамках выставки запланированы творческие встречи. Первая пройдет 23 сентября, когда посетители смогут пообщаться с преподавателем фотографии Смоленского государственного университета Анной Зиминой.