Выставка работ Амедео Модильяни открылась в Венеции

В Венеции представили интерактивную выставку «В глазах художника», посвященную творческому и жизненному пути итальянского художника Амедео Модильяни, сообщает ТАСС.

Экспозицию в выставочном пространстве поблизости от площади Святого Марка обустроил Фонд Амедео Модильяни. Генеральный директор фонда, галерейный менеджер Марко Антонио Комито, рассказал, что проект зародился еще два года назад, однако его реализацию пришлось остановить из-за пандемии.

Выставка представлена в трех интерактивных пространствах. Первое при помощи специальной графики и компьютерных технологий познакомит посетителей с воссозданными произведения Модильяни.

На больших панелях размещены факты его биографии, которые сопровождаются напоминаниями о достижениях других художников-современников Модильяни. Кроме того, там содержатся упоминания о событиях мировой истории, таких как Первая мировая война, революция в России, появление фашизма и приход к власти Адольфа Гитлера.

В другом зале зрителей ждет фильм о жизни художника, родившегося в Ливорно. Самой интересной частью шоу является представление в трехмерном измерении, когда на посетителей надевают специальные шлемы, и вокруг них возникает воссозданное пространство парижских кафе, а также студии Модильяни начала ХХ века.