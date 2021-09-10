Кто выступит на концерте в защиту Антарктики

Музыканты из России и других стран примут участие в концерте. Среди российских исполнителей — «Мумий Тролль», «Моя Мишель», Шура, Би-2, Дмитрий Маликов. Компанию им составят Джесс Глинн и Джулиан Перретта из Британии, а также Джо Васконселлос из Чили.





Один из участников проекта, фронтмен «Мумий Тролля» Илья Лагутенко отметил, что сегодня необходимо создавать охраняемые зоны на воде и на суше, чтобы сохранить их для будущих поколений.





Концерт будет доступен на YouTube-канале «Муз-ТВ» и в паблике Lookport в соцсети «ВКонтакте».





Международная компания «Антарктика только одна» направлена на информирование людей о роли региона в жизни всей планеты, а также привлечение внимания к его проблемам. Антарктида влияет на климат всей Земли, обитатели ее морей кормят многих животных. При этом она страдает от изменений климата и воздействия человека. Уже десять лет существует система охраняемых районов в этом регионе. В этом году было выдвинуто предложение о создании новых охраняемых территорий. Это поможет защитить Южный океан.





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