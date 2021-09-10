Объявлены победители анимационной премии «Икар»

Церемония вручения седьмой Национальной анимационной премии «Икар» при поддержке «Москино» прошла 9 сентября, сообщает пресс-служба «Москино».

Лауреатов премии наградили на сцене обновленного кинотеатра «Художественный». В этом году в нем был искусно воссоздан мир культового мультфильма Александра Татарского и Игоря Ковалева «Следствие ведут колобки».

Награды победителям вручали Леонид Ярмольник, Маруся Климова, Александр Олешко, Вениамин Смехов, Роман Попов, Юрий Потеенко и другие деятели культуры и искусства. В почетной номинации «Мастер» награду получили выдающийся композитор, народный артист РСФСР Геннадий Гладков и популярный поэт-песенник и драматург Юрий Энтин.

«Продюсером» года назван Илья Попов – президент Ассоциации анимационного кино, один из создателей сериала «Смешарики». Художник Анна Карпова получила «Икар» в одноименной номинации за работу над короткометражным анимационным фильмом «Хозяйка медной горы».

Приз за лучшую режиссуру получил Андрей Юрьевич Хржановский, с фильмом «Нос или заговор «не таких», вошедшим в этом году в официальный лонг-лист «Оскара».

Тот же фильм принес ему вторую статуэтку и звание лучшего сценариста вместе с Юрием Арабовым, который также стал лауреатом премии в этой номинации. Третью награду «Нос» завоевал в категории «Полный метр».

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова названа лучшей в номинации «Актер» за работу в картине «Ба». В номинации «Короткий метр» победил «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова (студия «Мельница»). За работу над этим же фильмом награды удостоилась Светлана Замостян в категории «Аниматор». Герои картины Боксер и Балерина стали лучшими в номинации «Персонаж».

Выдающийся режиссер, двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит отмечен в номинации «Дело» за свой проект Jazz Friends Community. «Икар» за лучший эпизод получили «Смешарики. Рок-опера и что-то еще» режиссера Дениса Чернова, студия «Петербург».

Лучшим композитором стал Лев Слепнер («Пожарник»). Награду в номинации «Звукорежиссер» с церемонии унес Артем Фадеев за работу над такими фильмами, как «Нос, или Заговор «не таких», «Ба», «БоксБалет», «О, неет!», «Пожарник», «Сахарное шоу».



Лучшими стартаперами в этом году стали «Кидz. Кидz!» (автор идеи Татьяна Газизова, режиссер Ринат Газизов, продюсер Александр Герасимов, «Мастер-Фильм») и «Лекс и Плу. Космические таксисты» (авторы идеи Алексей Минченок, Полина Минченок, режиссер Алексей Минченок, продюсеры Вячеслав Муругов, Артем Васильев, «Метрафильмс» по заказу СТС Медиа).



