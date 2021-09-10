По всей России впервые пройдет акция «Культурная суббота»

Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

11 сентября 2021 года состоится акция «Культурная суббота», в рамках которой учреждения культуры из разных регионов страны бесплатно проведут выставки, концерты, театральные представления, игры и мастер-классы. Акция станет ежегодной и будет проходить каждую вторую субботу сентября, сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на фестивале «Таврида.АРТ».

«Ближайшая новая для нас акция — «Культурная суббота» — стартует уже 11 сентября по всей стране. В ней примут участие 84 региона. Только эпидемиологическая ситуация в Калмыкии не позволила коллегам к нам присоединиться», — сказала Ольга Любимова.

В каждом регионе запланирован ряд культурных мероприятий. Так, в Ярославской области пройдет насыщенная концертная программа с выступлением творческих коллективов, в том числе Левашовского народного хора. Частью программы акции станет выставка-ярмарка народно-художественных промыслов «Краски осени». Жители всех регионов смогут познакомиться с различными видами декоративно-прикладного искусства и принять участие в мастер-классах, которые проведут российские ремесленники. В Республике Башкортостан запланирован флешмоб «Национальный костюм — наследие моего народа», на котором ученики и учителя придут на уроки в национальных костюмах.

В 11 часов по московскому времени стартует онлайн-программа акции. На портале «Культура.РФ» и в социальной сети «Одноклассники» желающие смогут послушать стихотворения А.С. Пушкина на языках народов России, в ходе прямых эфиров их прочтут школьники и деятели культуры из разных городов.

Помимо этого, учреждения культуры будут публиковать онлайн-трансляции концертов, экскурсий, спектаклей и других мероприятий с хештегами #культурнаясуббота и #культурадляшкольников в своих социальных сетях.

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Российской Федерации, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры, образования, молодежной и национальной политики.