Искусственный интеллект дописал неоконченное произведение Бетховена

Проект немецких экспертов в области музыки и ИИ приурочен к 250-летию великого немецкого композитора, пишет gismeteo.

Компания Deutsche Telekom сформировала команду экспертов в области музыки и искусственного интеллекта (ИИ). Их целью является завершение незаконченной 10-й симфонии Бетховена. Ключевую роль в проекте должен сыграть ИИ.

Как заявил на днях председатель правления Deutsche Telekom Тим Хеттгес, результат является действительно потрясающим, так как люди и машины впервые создали новое произведение искусства.

«Но важно видеть результат таким, какой он есть. Бетховен жил в свое время. Бетховен жил в обществе, которое характеризовалось как войнами, эпидемиями и нуждой, так и любовью и сочувствием. Сегодня ни одна машина не может передать этого. Однако машина понимает музыку и может развивать ее дальше, хотя и без духа времени», — подчеркнул Хеттгес.

Группа экспертов и музыковедов разработала «ИИ Бетховена», «понимающего» стиль композитора и способный его воспроизвести. В число экспертов входила руководитель исследовательского отдела Beethoven-Haus, профессор, доктор Кристин Зигерт.

Мировая премьера симфонии пройдет 9 октября в Telekom Forum в Бонне.