Фестиваль «Балтийские сезоны» собрал за 6 дней более 2,5 тысячи зрителей

Смотр искусств «Балтийские сезоны» проходил на площадке Калининградского областного драматического театра, говорится в сообщении Минкультуры России.

Фестиваль длился с 31 августа по 6 сентября. Несмотря на ограничения по наполняемости зала, мероприятие посетило свыше двух с половиной тысяч человек.

Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» впервые был проведен в 2004 году, его художественным руководителем является Давид Яковлевич Смелянский. В 2021 году фестиваль был целиком посвящен Государственному академическому театру имени Евгения Вахтангова.

Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок подчеркнул важность того, что этот фестиваль не дает Калининграду, городу на самом западе России, забыть, что такое русская культура. По его словам, в течение почти 20 лет фестиваль привозит в Калининград лучших исполнителей, лучшие театры, лучших художников и музыкантов.

Фестиваль открылся спектаклем Театра им. Вахтангова «Люся. Признание в любви», посвященным советской и российской киноактрисе Людмиле Гурченко, роль которой исполнила заслуженная артистка России Нонна Гришаева. Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова представил калининградской публике спектакль «Лес» по пьесе Александра Островского. Театральным представлением закрытия стал моноспектакль народного артиста России Евгения Князева «Пиковая дама».

Культурный проект «Балтийские сезоны» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Калининградской области, Министерства по культуре и туризму Калининградской области, Росконцерта и АНО «Фестивальная дирекция».

Фото: Минкультуры РФ