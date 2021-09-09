Романы о Гарри Поттере стали самой популярной книжной серией среди российских читателей

Исследование экспертов портала avito.ru показало, что самыми популярными книгами у россиян в первой половине 2021 года стали романы Джоан Роулинг, сообщает «Культуромания».

Специалисты проанализировали запросы посетителей в разделе «Книги». В результате стало известно, что больше всего российских читателей интересуют книги о юном волшебнике Гарри Поттере, спрос на которые вырос на 54%.

Вторую строчку рейтинга занимают романы Стивена Кинга. Их популярность выросла на 46%.

Третье место занял цикл романов Анджея Сапковского «Ведьмак». За полгода количество запросов на эту литературу выросло на 15%, сообщает «Культуромания».

В пятерку лучших также вошел роман Дмитрия Глуховского «Метро 2033» (+39%) и бестселлер Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» (+97%). В первую десятку вошли: эпопея Джона Толкина «Властелин колец» (+44%), детская серия книг Эрин Хантер «Коты-Воители» (+73%), серия книг по популярной компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R (+41%), фэнтезийная вселенная Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», а также бестселлер «Магия утра» писателя Хэла Элрода (93%).