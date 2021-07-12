Апексимова, Лошак и Харатьян получили звания и награды

Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом президента России Владимира Путина директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой присвоено звание заслуженного артиста РФ. Поводом для этого назван «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак и народный артист РФ, член Союза кинематографистов РФ Дмитрий Харатьян.

Член Союза литераторов РФ Илья Резник удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Артист Государственного академического Малого театра Борис Невзоров награжден орденом Дружбы.