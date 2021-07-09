На «Славянском базаре» представят уникальную выставку к 125-летию Есенина

Среди экспонатов — протоколы по делу о смерти поэта, личные письма и многое другое.

В рамках юбилейного международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске с 15 по 18 июля 2021 будет проходить выставка «Я сердцем никогда не лгу...», подготовленная к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина (1895—1925). Об этом сообщила пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей





Организаторами проекта выступили Благотворительный фонд актеров, Национальный фонд поддержки правообладателей, Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН. «Я сердцем никогда не лгу...» — это выставка уникальных архивных документов и фотографий, прижизненных изданий, поэтических сборников, рукописей поэта, переписки с родными и друзьями из личного фонда С. Есенина Отдела рукописей Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской Академии наук (ИМЛИ РАН).





Многие экспонаты демонстрируются впервые. Среди них письмо Есенина, адресованное Лидии Мацкевич, знакомой поэта, сведений о которой до сих пор не обнаружено, протоколы опросов В.И. Эрлиха и Г.Ф. Устинова по делу о смерти поэта и многое другое.





Выставка состоит из тематических разделов, посвященных разным периодам жизни и творчества С. Есенина. На выставке можно узнать и о малоизвестных страницах биографии поэта: о военной службе в годы Первой мировой войны санитаром Царскосельского военно-санитарного поезда № 143, о встрече с царской семьей в 1916 году, а также о последних днях жизни поэта в гостинице «Англетер».

Выставку будет сопровождать экскурсия, которую проведет ученый секретарь Есенинской группы, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН Алла Николаева. Стихи Сергея Есенина прочтет актер театра и кино Максим Линников. Музыкальное сопровождение прозвучит в исполнении лауреата международных конкурсов Натальи Шохиревой (фортепиано).





Фото: Википедия