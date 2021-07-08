Режиссер и актер Роберт Дауни-старший умер в 85 лет

08.07.2021
Актер умер во сне, находясь в своем доме в Нью-Йорке. Дауни-старший страдал от болезни Паркинсона.
Его первой режиссерской работой, получившей известность, стала картина «Патни Своуп» 1969 года. Также снял фильм «Дворец Грифера» в 1972 году.
Как актер, снимался в таких фильмах, как «Ночи в стиле буги» (1997), «Магнолия» (1999), «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» (1985). Роберт Дауни-старший является отцом актера Роберта Дауни-младшего.
Фото: кадр из фильма «Жить и умереть в Лос-Анджелесе»