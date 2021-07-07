Президентский фонд культурных инициатив получил более 6 тысяч заявок на гранты

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

Заявки поданы на участие в грантовом конкурсе в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, сообщил в ходе встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

«Наша главная цель — привлечь как можно большее количество талантливых людей к участию», — рассказал Роман Карманов. По его словам, инициатива очень востребована. Уже проведено два онлайн-вебинара, в ходе которых организаторы отвечали на сотни поступивших вопросов от будущих грантополучателей.

Заявки принимаются с 15 июня по 30 июля через информационную систему сайта. Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации, муниципальные учреждения, в том числе библиотеки, музеи, театры, дома культуры, кружки. Также могут участвовать коммерческие организации и лица, имеющие статус индивидуальных предпринимателей.