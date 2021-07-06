В Крыму открылась четвертая смена форума «Таврида», посвященная театру и концертам

Экспертами станут специалисты ведущих театров России, сообщили в пресс-службе форума.

Четвертый образовательный заезд «Артполяна» объединил арт-школу эффективного управления театральными и концертными площадками и Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters 2021» по направлению «Театр».

В заезде участвуют те, кто работает на сцене и за ней, в том числе артисты и режиссеры театра, театральные и концертные продюсеры, художники-постановщики, драматурги, журналисты в сфере культуры, художники по гриму, по свету и по костюмам, оформители, сценографы, композиторы популярной музыки и звукорежиссеры, говорится в сообщении.

В смене принимают участие 400 человек из 65 регионов России. С ними будут работать более 100 экспертов из театра им. М.Н. Ермоловой, театра им. Е. Вахтангова, МХТ им. Чехова и других театров России.