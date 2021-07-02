Исследователь истории русской архитектуры Евгения Кириченко умерла в 90 лет

О ее смерти сообщила пресс-служба Российской академии художеств.

1 июля 2021 года на 91-м году жизни умерла выдающийся исследователь истории русской архитектуры, доктор искусствоведения, почетный член Российской академии художеств, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, действительный член Академии архитектурного наследия, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ Евгения Ивановна Кириченко (1931-2021).

Вся научная жизнь Евгении Кириченко была связана с исследованиями архитектуры, и во многом она оказалась первопроходцем и первооткрывателем. Придя после окончания МГУ имени М.В. Ломоносова на работу в Государственный институт искусствознания, она подготовила первое в отечественной науке фундаментальное исследование ибероамериканского искусства «Три века Латинской Америки» (1972).

Параллельно с этим она не прерывала исследований русской архитектуры, начатых ею еще в студенческие годы под руководством М.А. Ильина. Изучала архитектуру периода историзма и модерна, чему способствовала многолетняя работа сначала в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева, а затем в Центральном научно-исследовательском институте теории и истории архитектуры.

Статья Кириченко 1971 года «Архитектура второй половины XIX— начала XX вв.» в энциклопедии «Искусство стран и народов мира» положила начало изучению архитектуры этого важнейшего периода в истории русского искусства, развитому в дальнейшем в трудах «Москва: Памятники архитектуры 1830—1910-х годов», «Москва на рубеже столетий» и «Русская архитектура 1830-х — 1910-х годов».

Трудами Е.И. Кириченко в научный оборот был возвращен значительный пласт ранее неизвестных и забытых памятников архитектуры и имен зодчих, в первую очередь крупнейшего мастера московского модерна Ф.О. Шехтеля, творчеству которого посвящены шесть монографий и несколько десятков статей в ее научном наследии.

С 1992 года Евгения Кириченко работала главным научным сотрудником отдела монументального искусства и художественных проблем архитектуры в Научно-исследовательском институте теории и истории изобразительных искусств при Российской академии художеств, ее работы в эти годы приобрели новый, поистине монументальный масштаб и звучание. Благодаря исследованиям Евгении Кириченко получил повсеместное научное признание и права полноценного художественного явления русский стиль, фундаментальная монография о котором увидела свет в 1997 году и была удостоена Государственной премии РФ.

Первое в отечественном искусствоведении обстоятельное исследование «Храм Христа Спасителя в Москве. История проектирования и создания собора. Страницы жизни и гибели. 1813—1931», изданное Евгенией Ивановной в 1992 году, положило начало не только воссозданию храма-памятника, но и знаковому восстановлению разрушенных революцией и войной произведений архитектуры по всей стране.

Евгения Ивановна Кириченко стояла у истоков возрождения Общества изучения русской усадьбы, которое уже почти 30 лет занимается изучением, сохранением и популяризацией архитектурных памятников провинциальной России. Она являлась членом правления общества и деятельным участником экспедиционных натурных исследований памятников даже в самых труднодоступных районах страны.

Научные труды Евгении Кириченко охватывают практически все сферы истории отечественного зодчества: исследование архитектурных произведений, творчества архитекторов, истории Императорской Академии художеств, идейно-теоретических аспектов архитектурной практики, деятельности архитектурных обществ, выставочной и музейной деятельности наиболее интересовавшего автора периода историзма и модерна, и даже градостроительства.

Кириченко успешно возглавляла фундаментальное коллективное исследование истории русского градостроительства эпохи капитализма, результатом которого стал выпуск трехтомного труда «Градостроительство России середины XIX — начала XX в.» (2001, 2005, 2010).

За месяц до кончины Евгения Ивановна завершила и представила к обсуждению на ученом совете свой последний труд, посвященный феномену старообрядческого зодчества в России с екатерининских времени и до 1917 года.

«Евгения Ивановна останется в истории отечественного искусствоведения не просто легендой, но целой эпохой, идеалом и примером, на который безусловно будут равняться», — говорится в сообщении РАХ.

Фото: РАХ