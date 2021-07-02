Умерла сестра Дениски из «Денискиных рассказов»

Ксении Драгунской было всего 56 лет.





В Москве скончалась младшая дочь писателя Виктора Драгунского, прославившегося своей детской книгой «Денискины рассказы». Об утрате в своем Facebook написал сын писателя Денис Драгунский, который стал прототипом главного героя книги.





«Ксения Викторовна Драгунская. 20.12.1965 — 01.07.2021. Упокой, Господи, душу новопреставленной рабы Твоей Ксении. Моя любимая и незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11.30 от внезапной тяжелой болезни» — сообщил он в соцсети.





Дочь Виктора Драгунского появилась на свет в 1965 году. Она окончила ВГИК, решила стать драматургом. Ее писательский дебют состоялся в 1993 году: была опубликована и даже переведена на немецкий пьеса «Земля Октября», которую затем поставили на немецком радио.





Но главный успех пришел к драматургу в 1994 году, с публикацией пьесы «Яблочный вор». Она была представлена на фестивале молодой драматургии «Любимовка».





В 2010 году Ксения опубликовала роман «Заблуждение велосипеда», основанный на собственной биографии.





Фото: Википедия



