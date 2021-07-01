Режиссер, актер и сценарист Сергей Лялин умер в 59 лет от коронавируса

О смерти артиста сообщили его коллеги в соцсети «ВКонтакте».

Лялин родился в Перми 21 апреля 1962 года. В 1982 году окончил Воронежское художественное училище, служил в ВДВ.

В 1989 году закончил актерский факультет Воронежского института искусств, после чего работал актером Воронежского ТЮЗа и Камерного театра. В 1999 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, его художественным руководителем курса был Александр Митта.

Являлся лауреатом призов «Лучший телевизионный сериал» и «Лучший режиссер-постановщик», которые получил за сериал «Смерть шпионам!» на 8-м Международном телекинофоруме «Вместе» в 2007-м.

Также лауреат приза «За яркое воплощение военно-патриотической темы» в конкурсе телевизионных фильмов за проект «Последняя исповедь» на Международном кинофестивале «Верное сердце» того же года.

В числе его работ такие, как «Самый лучший муж», «Возвращение», «Радуга жизни», «Осиное гнездо», «Братаны» и другие.

Как актер участвовал в нескольких эпизодах сериала «Досье детектива Дубровского».

Фото: kino-teatr.ru