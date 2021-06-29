В Москве откроется выставка об итогах реставрации иконы XVII века «Гостеприимство Авраама»

Экспозиция будет работать с 1 июля по 15 августа 2021 года в Музее Андрея Рублева.

Икона «Святая Троица (Гостеприимство Авраама)» – один из интереснейших памятников конца XVII века в собрании музея. Ее реставрация длилась около десяти лет и завершилась относительно недавно. Икона будет экспонироваться впервые на очередной выставке из серии, поcвященной итогам реставрации предметов музейного собрания.

Благодаря всестороннему изучению памятника во время его подготовки к выставке выяснилось происхождение иконы – с момента своего создания она находилась в московской церкви Спасо-Преображения в Спасской слободе. Этот храм, построенный в 1698-1701 годах и считавшийся одним из самых богатых в Москве, был разрушен в 1937 году. Его художественные ценности были изъяты и частично переданы в Центральный антирелигиозный музей, а после его ликвидации, оказались в Государственном музее религии и атеизма в Ленинграде. В 1965 году икона «Святая Троица» вернулась в Москву и пополнила в собрание Музея имени Андрея Рублёва.

В живописи иконы манера письма царских изографов Оружейной палаты конца XVII века сочетается с приемами, свойственными поволжским иконописцам. В ее композицию, представляющую один из важнейших эпизодов ветхозаветной Книги Бытия, добавлены фигуры преподобных Антония и Феодосия Печерских – по-видимому, святые покровители заказчика образа.

За свою жизнь икона неоднократно и часто непрофессионально поновлялась, что создавало дополнительные сложности для её научной реставрации. С тем, как проходил этот процесс, и с его итогами можно подробно познакомиться на выставке.

Открытие выставки для посетителей состоится 1 июля, вход на нее будет бесплатным.