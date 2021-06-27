В Пушкинском музее открылась выставка «Сиена на заре Ренессанса»

Экспозиция развернута в Главном здании музея, сообщила его пресс-служба.

Выставка «Сиена на заре Ренессанса. Произведения из Национальной пинакотеки в Сиене, Государственного архива Сиены, музеев Тосканы и ГМИИ им. А.С. Пушкина» знакомит с искусством живописцев, работавших в XIII–XV веках в Сиене – одном из ведущих художественных центров того времени. В России подобная выставка проводится впервые, произведения обладают особой ценностью и лишь в исключительных случаях покидают стены родных музеев, отметили в музее.

Выставка представляет российской публике сиенскую школу живописи, рассказывая об ее эволюции с XIII по XV век и исключительной значимости в период, который непосредственно предшествовал эпохе Возрождения. Для российского зрителя знакомство с произведениями сиенской живописи XIII–XV веков имеет особое значение – именно на это время приходится расцвет древнерусской иконописи, которая сохраняла верность византийской традиции.

Вместе с живописью на религиозные сюжеты в экспозиции можно увидеть «таволетты Биккерны» – 10 табличек из дерева, расписанных лучшими сиенскими живописцами. К росписи таволетт привлекали братьев Лоренцетти, Липпо Ванни, Джованни ди Паоло и других мастеров.

Изначально таволетты носили утилитарную функцию – служили обложками книг учета, составляемых казначеями. Со временем они превратились в оригинальные произведения искусства, а позднее – в предмет коллекционирования.

Это уникальная форма светского искусства, распространенная только в Сиене. Такое число таволетт никогда прежде не покидало Главный архив Сиены, где они из соображений сохранности и их исключительной ценности не находятся в постоянном открытом доступе.

Сано ди Пьетро. Усекновение главы Иоанна Предтечи. XV век. Дерево, темпера, золото. ГМИИ им. А.С. Пушкина