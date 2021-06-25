В московском «Зарядье» откроется четвертая выставка SOVRISK #напотоке

Об этом сообщила пресс-служба столичного парка.

В обновленной экспозиции SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка «Зарядье» в ближайшие три недели можно будет увидеть живопись Владимира Дубосарского, Полины Шилкините, а также NFT-арт от Сергея Маслова aka Smaslom, Алексея Андреева и Антона Паскаля.

В тройку главных работ экспозиции, за которые согласно концепции SOVRISK #напотоке посетители могут отдать свой голос, вошли работа Владимира Дубосарского из серии «Торты» (2020), «Желтый букет» Полины Шилкините из серии «То, что останется» (2021, работа Игоря и Екатерины Пестовых «From America with Love» (2021), которая получила больше всего зрительских голосов на предыдущей выставке проекта и остается в экспозиции.

Полностью обновится стена, на которой представлен NFT-арт. В Подземном музее будут показаны триптих Сергея Маслова aka Smaslom «Триптих» (2020), «Призыв» Алексея Андреева (2016), работа Антона Паскаля из серии "WITNESS" (2020).

Четвертая экспозиция проекта SOVRISK #напотоке на ярких примерах демонстрирует преемственность художественных поколений в современном российском искусстве.

Также в экспозиции представлена работа культового петербургского цифрового художника, одного из создателей полнометражного мультфильма «Ку! Кин-дза-дза» Алексея Андреева.

Фото: парк «Зарядье»