Археологи обнаружили в пригороде Херсонеса склеп IV-VII веков

О находке уникального археологического памятника сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры РАН.

Находка стала первым значимым открытием, которое было сделано после освобождения территории музея от техногенного грунта середины ХХ века. Раскопки на территории «промзоны», находившейся на месте южного пригорода Херсонеса, ведет совместная экспедиция Института истории материальной культуры РАН и Эрмитажа.

«На территории Южного пригорода Херсонеса существовал некрополь эллинистического и римского времени, погребальные сооружения которого исследовались ранее при строительстве на этом месте воинской части. Сегодня был открыт склеп, ранее не известный ученым и не ограбленный вандалами, он с древних времен был закрыт закладной плитой. Предварительная датировка — IV-VII века, т.е. склеп можно относить к раннехристианским погребальным памятникам Херсонеса», — рассказал журналистам руководитель экспедиции Сергей Соловьев.

Склеп был вырублен в скальном уступе с небольшой входной ямой (дромосом), ступенчатым входом и обширной погребальной камерой с тремя лежанками, на которых сохранились до наших дней останки более 10 человек.

Гробница служила семейной усыпальницей на протяжении длительного времени, отмечают ученые.

После полной фиксации конструкции склепа и обнаруженных в нем останков и предметов, а при необходимости и их консервации будет возможно извлечение находок. Затем они будут переданы в реставрационную лабораторию Херсонесского музея с целью последующего исследования, рассказали ученые.