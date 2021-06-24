Петербургская актриса Инна Волгина умерла в 53 года

Об этом сообщили в театре «Русская антреприза» Андрея Миронова.

Артистка скончалась в ночь на 24 июня. Волгина пришла в Театр имени Ленинского комсомола в 1990 году (сейчас носит название «Балтийский дом»). Актриса прослужила в нем более 20 лет.

Волгина исполняла ведущие роли в знаковых спектаклях Театра имени Андрея Миронова. В числе ее ролей— Люська из спектакля «Бег», Аспазия из «Шляпки» и Аполлинария из «Красавец-мужчина».

Были у Инны Волгиной и роли в кино. Она снималась в отдельных сериях проектов «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Тайны следствия».

В последние годы Волгина болела, однако ее смерть стала неожиданностью для коллег и близких.

Последний раз актриса снялась в выпуске телепрограммы об основателе «Русской антрепризы» Рудольфе Фурманове, который умер в апреле 2021 года из-за оторвавшегося тромба. Программа выйдет в эфир 26 июня.

Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова