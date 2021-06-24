Советский и таджикский актер и режиссер Ермахмад Аралев скончался в 67 лет

О его смерти сообщает агентство A sia- P lus.

По словам близких артистав, в последние годы жизни он страдал сахарным диабетом. С актером простились 24 июня возле его дома. После этого он был предан земле на кладбище Сари Осие.

Ермахмад Аралев родился 9 Марта 1954 года. Окончил актерские и режиссерские факультеты ВГИК. В 1970-х был актером Академического театра драмы имени Лохути.

В 1984-1992 годах работал на киностудии «Таджикфильм». В 1991-1992 годах был секретарем Союза кинематографистов Таджикистана.

В числе актерских работ Аралева такие фильмы, как «Ураган в долине», «Осада», «Человек меняет кожу», «Лошади под луной», «Заложник», «Случай в аэропорту», «Они сражались за Родину».

Стал режиссером документальных фильмов «Ожившая легенда», «Дни ущербной луны» и других. Также снял художественные картины «Сафо», «Репутация» и «Кумир».

Фото: kino-teatr.ru