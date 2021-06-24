Митрополит Иларион представил книгу «Евангелие Достоевского»

Презентация состоялась 22 июня в Доходном доме Любощинских — Вернадских на Зубовском бульваре, сообщили организаторы.

Владыку приветствовал директор ГМИРЛИ имени В.И. Даля Дмитрий Петрович Бак. Он говорил о важности книги для развития достоеведения, об особом религиозном взгляде автора на творчество классика мировой литературы. Отметив, что встреча очень важна для музея ввиду предстоящего открытия Московского дома Достоевского, Д.П. Бак сердечно поздравил митрополита Илариона с присуждением Государственной премии РФ в области искусства, литературы и культуры и выходом новой книги. Собравшиеся посмотрели эпизод нового документального фильма «Евангелие Достоевского», над которым сейчас работает владыка.

Куратор выставки «Федор Достоевский. Сильные впечатления» и заведующий будущим Московским домом Достоевского Павел Евгеньевич Фокин сказал на вечере, что был одним из первых читателей новой книги Илариона и поражен глубине исследования заявленной в названии темы. Евангелие, по его словам, — один из ключей, при помощи которых открывается миросозерцание Достоевского.

Сочинения Достоевского могут для кого-то стать ключом к открытию для себя Евангелия, отметил он. «Недавно я вернулся из Кузбасса, где, кажется, больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, знают и любят Достоевского, организуют множество масштабных проектов, ему посвященных. Там после открытия передвижной выставки ГМИРЛИ имени В.И. Даля и научной конференции Вам, владыка, была присуждена общественная награда творческих союзов Кузбасса — орден «Звезда Достоевского», который я вам сейчас торжественно передаю», — сказал он.

В своем представлении митрополит Иларион рассказал о книге, ее концепции и, конечно, своем понимании личности и наследия Ф.М. Достоевского. «Для меня создание любой книги — это диалог с самим собой, решение определенной творческой задачи, я пытаюсь сам себе объяснить что-то меня волнующее, а то, что это будет интересно другим людям, — для меня дополнительная радость. В случае с «Евангелием Достоевского» получилось так: сначала возникла идея документального проекта, фрагмент которого вы видели, а потом уже по его итогам я решил написать эту книгу. В ней я исследую и историю, связанную с тем самым Евангелием, которое жены декабристов подарили Достоевскому на каторге и которое он пронес с собой через всю жизнь, и историю глубокого религиозного преображения, духовного роста Федора Михайловича. Его «пятикнижие» было «благой вестью» для русского народа — пророческой и апостольской вестью о спасении через Христа», — сказал митрополит.

Президент Международного общества Достоевского Владимир Николаевич Захаров вспомнил на презентации, как он сам ходил в Российскую государственную библиотеку, где хранится Евангелие, принадлежавшее Достоевскому, и исследовал этот исторический экземпляр. К сожалению, по словам В. Н. Захарова, при реставрации это уникальное издание было испорчено, многие пометки, сделанные рукой писателя, уничтожены.

О «горниле духовных испытаний», выпавших на долю Достоевского, его душевном и духовном пути от детской наивной веры в Бога, через переживание акта гражданской смертной казни на Семеновском плацу по делу петрашевцев до создания христоподобных Алеши из «Братьев Карамазовых» и князя Мышкина из «Идиота» размышлял на вечере профессор и поэт Игорь Леонидович Волгин. Свое сообщение в завершении вечера историк литературы и философии Анастасия Гачева посвятила сложной для понимания читателей и многих исследователей философско-религиозной системе Достоевского.

Фото: ГМИРЛИ