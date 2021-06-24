Игорь Намаконов: «Федерация креативных индустрий подвела итог всей креативно-экономической повестки ПМЭФ-2021»

Исполнительный директор Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям РСПП, куратор проекта Most Creative Russians Игорь Намаконов дал интервью интернет-изданию «1474».

Со 2 по 5 июня в Северной столице России прошел традиционный, уже 24-й по счету Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). В этом году его участниками стали 13 тысяч бизнесменов, политиков, ученых, руководителей министерств и ведомств, аналитиков и профильных экспертов.

Федерации креативных индустрий (ФКИ), объединившей в феврале 2021 года ведущих игроков креативного бизнеса России, форум позволил заявить о креативных индустриях как новом секторе экономики. Для этого ФКИ провела три панельные дискуссии и бизнес-завтрак, организованный совместно с Ассоциацией IPChain и журналом Forbes, на которых ключевые спикеры сектора обсудили состояние российской креативной экономики и инструменты, необходимые для ее интенсивного развития.

– Для нас было важно принять участие в ПМЭФ-2021 с такой сфокусированной повесткой по креативным индустриям. Еще год назад весь сектор совершал первые шаги на пути к осознанию терминологии, все активно изучали международную практику и формулировали цели для России, среди которых экономическая повестка была в общем ряду. И вот сегодня мы говорим о креативных индустриях на главном экономическом форуме страны. Год для всех прошел продуктивно, считаю, – подчеркнул генеральный директор ФКИ Игорь М. Намаконов в интервью интернет-изданию «1474».

Креативные индустрии как сектор экономики

– Игорь, федерация – молодой игрок на рынке креативных индустрий России. Какой была основная цель участия ФКИ в международном экономическом форуме?

– Креативные индустрии многие рассматривают как продолжение национальной культуры, но в первую очередь это сектор экономики, поэтому наша цель здесь – обратить на это внимание и держать фокус на этой повестке в любой дискуссии.

В современном мире креативные индустрии – один из важнейших факторов устойчивого экономического развития и среда для интенсивного роста человеческого капитала. В силу определенных социально-экономических, культурных и политических обстоятельств в разных странах сложились разные представления о секторах креативных индустрий, разные подходы к формированию и развитию сегмента как части национальной экономики. Поэтому на государственном уровне приняты программы поддержки креативных индустрий, которые не могут быть на 100% заимствованы нами. То есть можно смотреть на чужой опыт, но помнить о национальных особенностях и формировать свой набор инструментов. По этой причине сфокусированная дискуссия на таком статусном событии, как ПМЭФ, очень важна для выработки единого мнения.

В первой панельной дискуссии «2021 – год креативной экономики в мире. Как скоро человеческий капитал заменит нефть?» мы показали международный контекст развития креативных индустрий и сравнили существующие мировые подходы, попробовали выявить бенчмарки (от англ. benchmark – эталон, ориентир) и лучшие практики для России.

На панели «Популяризация науки – дело креативных индустрий или молодых ученых?» мы дискутировали о том, как отечественная наука может подняться благодаря креативным индустриям с учетом того, что в последние десятилетия к ней многие потеряли интерес и перестали выделять бюджет на развитие. По этой причине участники встречи обсудили, в частности, и такой важный вопрос, как коллаборация нового сектора позволит науке находить новые рынки сбыта и как научные разработки можно выводить в реальную экономику. Более того, участники дискуссии сошлись во мнении, что сегмент исследований и разработок – это важная, неотъемлемая часть креативной экономики и одна из самостоятельных креативных индустрий. Отчасти вне креативной экономики находится лишь фундаментальная наука – у нее более серьезное, цивилизационное предназначение – ответ на большие вызовы, которые сложнее и масштабнее, чем прикладные задачи.

Заключительная панель от федерации «Экспорт идей, людей или продуктов? Есть ли место России в международной креативной гонке и можно ли превратить интеллектуальный потенциал нации в ликвидный актив глобальной экономики» резюмировала в рамках ПМЭФ-2021 общую дискуссию о креативных индустриях. Важный тезис: сама институциональная среда в России за отдельными исключениями не способствует развитию креативной экономики в текущем своем воплощении. Для развития инновационной среды стоит обратить внимание на зарубежный опыт, заимствование которого позволит создавать инструменты для креативной индустрии, защищать право собственности и инвестировать, чего мы пока не можем сделать у себя.

– В Санкт-Петербурге в течение трех дней проходил образовательный марафон для финалистов конкурса креативных проектов. Что это за мероприятие, кто его организаторы и почему очень важным было провести его именно в рамках ПМЭФ?

– Представленную на форуме программу для Роскультцентра разработала Федерация креативных индустрий. Ее участниками стали авторы креативных проектов из 20 регионов России, которых отобрали на конкурсной основе. На площадке ПМЭФ обучение проходило в формате образовательного марафона со 2 по 4 июня и было разбито на три тематических блока: «Продукт», «Продвижение» и «Ресурсы».

Особый интерес участников вызвали индивидуальные занятия с авторитетным экспертным пулом. Наставники, в роли которых выступили президент Ассоциации брендинговых компаний России Анна Луканина, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, основатель и креативный директор Sila Sveta Александр Ус и другие, рассказали участникам, как сформировать образ продукта и его идентификацию, подготовить стратегию и защитить интеллектуальную собственность, что такое основы цифрового продвижения, как организовывать работу с медиа и рассчитывать экспортный потенциал проектов.

В заключительный день прошли интенсивы по созданию коллабораций и поиску добавочного звена. Мы также обсудили методы привлечения инвестиций и возможности получения грантов и субсидий. В завершение были подготовлены качественные продающие презентации.

– Как понимаю, исключительно питерским форумом образовательный марафон не ограничится? Каково его дальнейшее развитие?

– Участники программы встретились на онлайн-питчинге проектов, по итогам которого отобрали 10 проектов для дальнейшего участия в фест-форуме «Российская креативная неделя».

Проведя этот образовательный марафон, мы успешно протестировали формат, который позволяет интенсивно развивать молодые кадры. Программа показала свою эффективность, сработала как локальный акселератор для перспективных авторов и стала отправной точкой для реализации проекта КОД (креативно-образовательные дни) в более масштабном формате – развитие стимулирующей среды молодых предпринимателей и продюсеров по всей стране. Поэтому совместно с Роскультцентром мы прорабатываем возможность создания полноценной федеральной программы креативно-образовательных дней.

Становление креативного сектора в России

– Что можете сказать относительно тенденций становления креативного сектора в России и трендов развития креативных индустрий в мире в целом?

– В России нет единого контекста с другим миром в области развития креативных индустрий. У нас есть свои задачи и актуальные вопросы. Сейчас существует глобальная экономика, в рамках которой во всем мире динамично развиваются креативные индустрии.

В России с талантливыми людьми все в порядке. Вопрос заключается в следующем: как запустить процесс реализации идей? С точки зрения экономики этот ресурс, к сожалению, в должной мере пока не оценен, ему нет доверия. Нужны условия, чтобы люди не боялись заниматься творчеством, реализацией своих креативных идей, чтобы это становилось модным, понятным и доступным, а также всесторонне поддерживалось – создавались всевозможные фонды поддержки, государственные программы, частные инвестиции. По сути, все это – инфраструктурные вещи, которые постепенно у нас появляются и начинают работать, но динамика изменений пока не соответствует размерам нашей страны.

– Если сравнивать наш и западный подходы, прослеживаются ли какие-то общие тенденции, параллели? Или российский путь индивидуален и уникален? Чей опыт мог бы стать для нас полезным хотя бы на стадии становления отечественной креативной экономики?

– Путь Германии на первых этапах в начале 2010-х напоминает то, что происходит сейчас у нас: отсутствие доверия сектору, непонимание экономического потенциала, пассионарность снизу и пассивное наблюдение сверху, необходимость в консолидации игроков, важность популяризации и так далее. Но даже при этих параллелях у нас другое культурное наследие, общественный контекст и политика. И проходить этапы мы будем как-то по-своему.

– Можно сказать, что по завершении ПМЭФ-2021 федерация стала членом элитарного клуба ведущих игроков на глобальном рынке креативной экономики?

– Сам факт создания федерации – заявка серьезного инфраструктурного игрока. На форуме ФКИ была одним из участников бизнес-дискуссионного процесса, что свидетельствует о статусе и значении организации: мы формируем повестку, создаем процессы, курируем позитивные перемены. Поэтому наше присутствие на ПМЭФ-2021 свидетельствует о том, насколько тема креативных индустрий интересна профессиональному сообществу и высшему руководству страны.

Грядущие инициативы и проекты ФКИ

– В каких еще важных мероприятиях планирует принять участие Федерация креативных индустрий в этом году?

– Нынешний год, несмотря на определенные коронавирусные ограничения, достаточно насыщенный на события в сегменте креативных индустрий. Так, в августе пройдет Вторая Российская креативная неделя, которую организует Роскультцентр, – один из учредителей ФКИ. Мы состоим в организационном комитете форума.

В августе состоится Международный военно-технический форум «Армия-2021», в рамках которого ФКИ планирует организовать дискуссию с представителями оборонно-промышленного комплекса относительно более активного использования промышленного дизайна на предприятиях ОПК.

В Дубае в октябре откроется ЭКСПО-2020. Федерация планирует участвовать в этом статусном мероприятии в качестве организационного партнера. В настоящее время мы совместно с Минпромторгом формируем деловую программу. Отмечу, что на всемирной выставке лейтмотивом российского павильона, который называется «Творческий разум», станут креативные индустрии.

– Какие инициативы и проекты ФКИ планирует реализовать в текущем году?

– Запустить по одному значимому проекту в рамках каждого направления нашей деятельности. Всего в структуре ФКИ их семь, и каждое из этих направлений курирует один из членов правления федерации.

В настоящее время по направлению «Инвестиции» мы разрабатываем первый банковский продукт для креативных предпринимателей – возможность получить финансовые средства под залог интеллектуальной собственности.

Проект по направлению правового обеспечения креативного предпринимательства – «Красная кнопка» для креативных индустрий. Его основу составит консультационный центр, услугами которого сможет воспользоваться любой креативный предприниматель, столкнувшийся с проблемами защиты интеллектуальной собственности, налоговыми и другими сложностями.

Продолжаем реализацию проекта 100 Most Creative Russians (100mcr.com) – 100 креативных лидеров России, выбранных по итогам экспертного опроса. Отмечу, это важный для нас проект в интересах консолидации и популяризации сектора креативных индустрий. В нынешнем году мы предложили проект регионам. Республика Татарстан стала первым исследованным субъектом. Результаты опубликуем на сайте проекта – Tatarstan.100mcr.com. На очереди – Калининград. Проектом заинтересовались в Сибири, Якутии, на Урале, Кавказе, Дальнем Востоке. Более того, мы провели переговоры с представителями Казахстана – они тоже хотят использовать нашу методологию.

Очевидно, в настоящее время людям также нужны авторитетные ориентиры, или бенчмарки, на которые могло бы равняться в первую очередь молодое поколение. И таких знаковых персон надо выводить в публичное поле.

– Игорь, как понимаю, деятельность федерации ориентирована прежде всего на практические результаты?

– Мы целенаправленно организуем проекты, в рамках которых (либо уже по их итогам) можно было бы сразу перейти на этап практической пользы. Например, в августе совместно с Российской ассоциацией электронных коммуникаций мы планируем провести хакатон по креативным индустриям в рамках большой программы «Цифровой прорыв», которая реализуется в течение полугода по восьми различным направлениям: образование, медицина и так далее. Одна из новых тем этого года – креативные индустрии. Формат хакатона – два дня. Участвуют около 100 команд со всей России. По стране организуют офлайн-точки, в которых команды соберутся и в течение двух дней будут генерировать решения по конкретной задаче. Потом участники представят свои работы на суд жюри. После их оценки следующий этап – реализация проектов.

Для промышленников мы будем организовывать креатоны – креативные марафоны, где команды креаторов станут разрабатывать идеи для продвижения важных инициатив и проектов. Это абсолютно новый жанр отношений традиционной промышленности с креативными индустриями, цель которого – новые продукты, новые ниши, новые рабочие места.

Федерация креативных индустрий нацелена на результат.

Оригинал публикации: https://1474ip.ru/articles/igor-m-namakonov-federacija-kreativnyh-industrij-podvela-itog-vsej-kreativno-jekonomicheskoj-povestki-pmjef-2021/