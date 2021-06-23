Брюс Уиллис сыграл полицейского, преследующего «оборотней в погонах»

Трейлер боевика «За гранью жизни» опубликован в YouTube.

Голливудский актер Брюс Уиллис сыграл главную роль в дебютном фильме Майка Бернса. По сюжету, пожилой полицейский идет против своих коллег, нарушивших закон. Главный герой Уиллиса спасает фотографа, героиню Джейми Кинг, невольно ставшую очевидцем наркосделки с участием продажных полицейских.

В боевике также снялись Лорин Кент, Тайлер Джон Олсон, Келли Грейсон, Майкл Сироу и другие актеры, сообщает «Культуромания».

Продюсером боевика стал Рэндолл Эмметт. Премьера фильма в российских кинотеатрах состоится 29 июля.

Фото: кадр из х/ф