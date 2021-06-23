Предки славян отправляли умерших на «переплавку»

Об открытии польских археологов рассказывает статья в Journal of Archaeology Science .

Ученые изучили инвентарь, найденный в коллективном захоронении лужицкой культуры XII века до нашей эры. В результате эксперты выяснили связь между литьем бронзы и погребальным обрядом, который включал в себя кремацию умерших и, возможно, ритуальное жертвоприношение детей. С помощью огня предки славян не только придавали металлу нужную форму, но и подготавливали тела умерших к вечной жизни за гробом, выяснили ученые.

Лужицкая археологическая культура, ассоциирующаяся с протославянами, получила распространение на территории современных Германии, Польши, Чехии, Белоруссии и Украины в эпоху позднего бронзового и раннего железного веков XII-IV веков до нашей эры.

Носители лужицкой культуры кремировали своих умерших, несгоревшие кости помещались в глиняные горшки, закрывающиеся сверху обломками керамики или камнями. Сегодня известны многочисленные бескурганные могильники этой культуры, в которых попадаются сотни захоронений.

Ученые исследовали инвентарь, найденный в коллективном захоронении в могильнике в Вратославе. В нем находилось более 70 глиняных сосудов, в том числе 12 глиняных урн, в которых находились остатки 8-12 людей и не менее четырех детей. В могиле также нашли три бронзовых подставки для урн, литейную форму из камня, 33 каменных орудия, а также несколько металлических и стеклянных предметов.

Люди, останки которых найдены в захоронении, могли быть членами группы, занимавшейся производством и обработкой металла. Их погребальный инвентарь показывает на групповую солидарность – оба пола разных возрастов были похоронены с металлическими предметами. Останки детей могут говорить о том, что их принесли в жертву при захоронении.

Ученые особо отметили наличие в погребении литейной формы, забитой оловом. В древних обществах не было личных юридических прав на владение определенным имуществом, однако люди могли верить на в существование магической связи между человеком и его вещью.

В таких случаях после смерти людей их вещи могли помещать к ним в могилу из страха заразиться «мертвой магией» умершего. Вероятно, у представителей местной культуры была система верований, в которой люди ассоциировались с металлом, а между литьем бронзы и погребальным обрядом существовала некая религиозная параллель.

Металл остается по своей сути неизменным в ходе обработки, но принимает новую форму, очищаясь от примесей и окислов. По той же логике подготовка мертвого тела к загробной жизни могла включать стадию кремации, полагают эксперты.

Фото: Lukasz Kowalski et al. / Journal of Archaeology Science: Reports, 2021