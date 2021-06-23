Российские археологи раскрыли часть стены древнего вавилонского города в южном Ираке

Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Эксперты вскрыли фрагменты стен храмового участка, расположенного в центре старовавилонского города, который скрывается под Теллем Дехайла в южном Ираке. Найденные артефакты допускают возможность того, что город, название которого еще не известно, существовал в том или ином виде намного дольше, чем предполагалось ранее: с середины II до I тысячелетия до н.э.

Таковы результаты первых полномасштабных археологических раскопок, которые отечественные археологи провели в Ираке после длительного перерыва, вызванного ирано-иракской войной и последующими военными конфликтами.

«Археологический сезон 2021 года был третьим по счету, но по сути первым полноценным сезоном российских полевых археологических исследований в Южной Месопотамии, и он принес значительные научные результаты: мы смогли изучить мощность и структуру отложений культурного слоя города под Теллем Дехайла и получить новые данные о времени существования города — судя по находкам, эти места были обитаемы вплоть до раннего железного века, а не только в старовавилонский период, как это представлялось ранее», – сказал со-руководитель Российско-Иракской комплексной экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии РАН Шахмардан Амиров.

Фото: ИА РАН