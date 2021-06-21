Ольга Ярилова открыла в Египте выставку к 150-летию И. А. Бунина

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Конференция, посвященная двум выдающимся литераторам России и Египта, русскому писателю и поэту Ивану Бунину и египетскому автору, основоположнику современной арабской литературы Нагибу Махфузу, состоялась в рамках Года гуманитарного сотрудничества России и Египта в Высшем совете по культуре Египта.

Мероприятие прошло с участием замминистра культуры РФ Ольги Яриловой. По ее словам, тема Ивана Бунина звучит в рамках Года сотрудничества России и Египта не случайно.

Иван Бунин много путешествовал и в начале ХХ века посетил Египет, побывав в Каире и Александрии, которые стали для него источником вдохновения. «Тема Востока еще долгие годы после этой поездки звучала в его поэтических произведениях, всегда вдохновенно и по-философски глубоко», — отметила замминистра.

По итогам конференции участники договорились возобновить международное литературное сотрудничество. В частности, было принято решение сделать переводы 50 книг с каждой стороны в электронном виде для включения в собрание Национальной электронной библиотеки.

Фото: Минкультуры РФ