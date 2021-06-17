Евгений Миронов сыграл главную роль в мистическом сериале «Пробуждение»

Премьера детективного триллера состоится 1 июля на онлайн-платформе IVI, сообщила пресс-служба сервиса.

По сюжету сериала, следователь Павел Фролов полностью отдает себя работе, жертвуя личным временем и семьей. Наконец жена героя уговаривает его взять отпуск и улететь на море вместе с сыном, но отдых срывается, когда на паспортном контроле в аэропорту Фролову звонят с работы и требуют срочно приехать.

Герой принимает решение отказаться от отпуска, за что его наказывает сама судьба. По пути обратно семья попадает в аварию, в которой выживает только главный герой. В больнице переживающий потерю близких следователь осознает, что происходит нечто странное. Теперь каждый день он оказывается в разных реальностях: в одной из них выжила его жена, в другой — сын. Теперь ему предстоит раскрыть самое важное дело в его жизни и исправить ошибки прошлого, пишет ФАН.

«Думаю, прошло время, когда были интересны только сюжетные линии, экшн-сцены без оправдания поступков героев. Зрителям хочется глубины», — рассказал Евгений Миронов.

Актер консультировался с настоящими следователями и криминалистами, чтобы добиться реалистичности в кадре. Также Миронов освоил подводное плавание и научился стрелять.

В сериале сыграли Александр Робак, Михаил Шведов, Наталия Вдовина, Агриппина Стеклова, Владимир Ильин, Руслан Герман и другие.