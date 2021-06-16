Звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов заявил о выдвижении в Госдуму

16.06.2021
Народный артист России сообщил, что решил баллотироваться в Госдуму. Певцов планирует пойти самовыдвиженцем, для чего ему необходимо собрать 20000 подписей.
Певцов подчеркнул, что не станет выдвигаться от какой-либо партии.
«Мне важна поддержка не партий, а людей, жителей Москвы. Как независимый депутат я сумею договориться с любыми прошедшими в Госдуму партиями о совместных действиях и поддержке моих инициатив», — подчеркнул актер.
Вместе с неформальным движением «Добровольцы Певцова» Певцов смог решить ряд актуальных проблем, напомнил он. В частности. отстоять городской театр «Мел» и призвать к скорейшей реконструкции кинотеатра «Полярный», отметил актер.
Благодаря своей популярности Певцов сможет «входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей», полагает артист. Независимость от какой-либо партии позволит ему добиться справедливости для каждого, пообещал Певцов.
Фото: «Бандитский Петербург»