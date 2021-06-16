Советская и российская актриса кино и театра Нина Нехлопоченко умерла в 93 года

Некролог заслуженной артистки РФ опубликован на сайте Театра имени Вахтангова.

Смерть артистки наступила 15 июня в Москве. В Театре Вахтангова Нина Аполлоновна Нехлопоченко служила с 1951 года.

На подмостки учреждения актриса выходила почти семьдесят лет, до самого конца своей жизни. «Ее последними ролями стали Палагея в спектакле «Люди как люди» Горького и Прудон в "Мнимом больном" Мольера, которого она бессменно сыграла более пятидесяти раз, в последний раз — 22 мая 2021 года», — говорится в некрологе.

Нина Аполлоновна Нехлопоченко родилась 8 января 1928 года в Одессе. В 1945-1946 годах училась в театральном училище при Красноярском драматическом театре имени Пушкина, будучи на одном курсе с Иннокентием Смоктуновским. В 1951 году закончила театральное училище имени Щукина, после чего сразу начала играть в театре имени Евгения Вахтангова.

На экранах начала появляться с конца 1950-х, сыграв роли в таких фильмах, как «Город на заре», «Янтарное ожерелье», «Повесть о молодых супругах», «Курьер Кремля», «Портрет Дориана Грэя» (1968), «Драма на охоте», «Принцесса Турандот» и другие.