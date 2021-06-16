Полнометражный мультфильм «Маша и Медведь» расскажет о приключениях героев в городе

16.06.2021
Создатели анимационного проекта «Маша и Медведь» собираются выпустить четыре тематических анимационных мини-фильма, основанных на мотивах мультсериала, к 2024 году. Кроме того, они подтвердили планы создать полнометражный мультфильм «Маша и Медведь» к 2025 году.
Расширенные форматы позволят интегрировать новых героев, линию сторителлинга и локации, в том числе впервые показать приключения героев в городе, отметили в студии.
Таким образом создатели продолжают ориентироваться на семейную аудиторию, привлекая широкую возрастную категорию детей, в том числе тинейджеров, выросших на оригинальном мультсериале. «Мы, безусловно, сохраним ключевые ценности мультфильма, заложенные в свое время создателем и автором проекта Олегом Кузовковым, это универсальные отношения родителя и ребенка, дружба, музыка и юмор», — пообещали в пресс-службе.