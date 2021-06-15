Русский музей запускает портал «Консультационно-методический центр художественных музеев РФ»

Об этом сообщила пресс-служба музея.

Отдел Русского музея «Консультационно-методический центр художественных музеев Российской Федерации» запускает в тестовом режиме информационный портал https://www.rusmuseumpro.ru/. Портал будет полезен и интересен как профессионалам, так и широкой аудитории: здесь размещена подробная информация о культурно-выставочных центрах Русского музея в городах России и за рубежом, новости о событиях и мероприятиях музея, а также анонсы проектов, реализуемых в творческом сотрудничестве с региональными отечественными музеями.

На новом ресурсе, кроме материалов, рассказывающих об истории отдела и основных направлениях его деятельности, можно найти информацию об образовательной деятельности Русского музея. В том числе о проводимых мероприятиях по повышению профессионального уровня по специально разработанной системе «Школа музейного дела»: о программах для руководителей учреждений культуры, курсах повышения квалификации и стажировках для музейных специалистов, практической подготовке студентов высших учебных заведений. Посетители портала смогут ознакомиться с материалами электронных альбомов — основой цифровых выставок Русского музея, воспользоваться ими в своей научно-исследовательской и просветительской деятельности.

Специалисты Консультационно-методического центра взаимодействуют с художественными музеями России, создают новые образовательные ресурсы и проводят программы профессиональной подготовки, что обеспечивает статус Русского музея как методической базы Министерства культуры РФ для художественных музеев страны.

Фото: Русский музей