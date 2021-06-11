В Ханты-Мансийске откроется виртуальный филиал Русского музея

Торжественное мероприятие состоится 15 июня 2021 года, сообщили в музее.

В рамках XXII Международного IT-форума в Ханты-Мансийске генеральный директор Русского музея Владимир Гусев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова в режиме онлайн подпишут соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении.

Ханты-Мансийск станет уже третьим городом ХМАО — Югры, в котором откроется виртуальный филиал Русского музея. Подписание соглашения о сотрудничестве между Русским музеем и правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пройдет в режиме онлайн.

На самом IT-форуме Русский музей представит свое приложение для очков дополненной реальности «Последний день Помпеи», созданное в рамках проекта «Искусство и технологии». Приложение посвящено картине Карла Брюллова из коллекции Русского музея.