Британский актер Бен Робертс умер в 70 лет

Об этом сообщает компания актера LCM.

Известный по роли старшего инспектора Дерека Конуэя в детективном сериале «Чисто английское убийство» британский актер Бен Робертс скончался в понедельник.

Причина смерти артиста не указывается.

Беннет Робертс родился в Уэльсе 1 июля 1950 года. Начал сниматься в кино в конце 1970-х годов, сыграв роли в таких фильмах, как «Доктор Кто», «Ангелы», «Джейн Эйр» (2011), «Небольшой хаос» и другие.

Сериал «Чисто английское убийство» с Робертсом выходил на экраны с 1984 по 2010 год. Робертс участвовал в его съемках в течение 13 лет.

Фото: twitter.com/SkyNews