В рамках XXXIII Бальмонтовских чтений пройдет выставка о Сергее Есенине

Экспозиция получила название «Я сердцем никогда не лгу», сообщили в пресс-службе Национального фонда поддержки правообладателей.

В прошлом году со дня рождения одного из наиболее ярких, самобытных и любимых страной поэтов ХХ века исполнилось 125 лет. В рамках XXXIII Бальмонтовских чтений Благотворительный фонд актеров, Национальный фонд поддержки правообладателей и Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН представят проект «Я сердцем никогда не лгу», посвященный этой дате.

Экспозиция в Литературно-краеведческом музее Константина Бальмонта подробно расскажет о жизни и творчестве Сергея Есенина. Это обширное собрание уникальных архивных документов и фотографий, прижизненных изданий поэтических сборников, рукописей поэта, его переписки с родными и друзьями из Отдела рукописей Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.

Даже знатокам биографии Есенина выставка откроет что-то совершенно новое. Ее тематические разделы освещают разные периоды жизни Есенина, вплоть до трагической гибели. Некоторые разделы посвящены малоизвестным страницам биографии поэта — это и его военная служба в годы Первой мировой войны санитаром Царскосельского военно-санитарного поезда № 143, и встреча с царской семьей в 1916 году, и последние дни жизни, проведенные в гостинице «Англетер».

Важное место в жизни поэта занимали женщины: мать, сестры, музы, покровительницы, матери его детей, многочисленные поклонницы, верные товарищи. Все они оставили память о себе в веках, поскольку были рядом с Есениным, делили с ним горести и радости, вдохновляли, дарили счастье и муки. Их образы рассыпаны в незабываемой лирике поэта, но у каждой была своя жизнь, полная драматических событий. Женщинам, любившим Есенина и повлиявшим на его жизнь, посвящены отдельные разделы.

Есенин выделяется в сонме русских поэтов. Его творчество всегда находило отклик в сердцах и царских особ, и партийных деятелей, и простых людей — и сто лет назад, и сейчас. Его стихи поют, читают снова и снова, от его имени ведут социальные сети, его бесконечно играют в театре и кино, а афиши с его именем до сих пор привлекают публику.

Выставка не случайно проходит в стенах Шуйского музея. Сергей Есенин был хорошо знаком с поэзией потомка дворянского рода Бальмонта, а тот, конечно, с лирикой крестьянского поэта Есенина. Впервые они увиделись в типографии Сытина, где Константин Дмитриевич печатался, а Сергей работал корректором.

После революции их пути нередко пересекались. Бальмонт и Есенин были приглашены на лекторскую работу в создаваемую в октябре 1918 года «Школу стиховедения». Вместе выступали на вечере, посвященном открытию эстрады Всероссийского союза поэтов в кафе «Домино». Читали свои стихи на вечере «Праздник труда» во Дворце искусства, в правлении которого оба поэта состояли. Оба возлагали большие надежды на революцию, оба в ней разочаровались, но по многим вопросам во взглядах расходились. После смерти Сергея Есенина Бальмонт обвинил советскую власть в самоубийстве поэта.

Презентация выставки «Я сердцем никогда не лгу» состоится 13 июня в рамках открытия Бальмонтовских чтений. Начало в 11:00.