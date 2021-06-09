В Петербург привезли более 100 работ Энди Уорхола

Картины прибыли в Санкт-Петербург из Италии, сообщается на сайте Санкт-Петербургской таможни.

Экспонаты будут представлены в конце июня на выставке «Энди Уорхол и русское искусство». Экспозиция откроется в общественном пространстве «Севкабель Порт».

109 произведений Энди Уорхола прибыли на Василеостровский таможенный пост, который обладает компетенцией по совершению таможенных операций в отношении культурных ценностей, поясняется на сайте таможни.

Выставка произведений родоначальника поп-арта будет работать с 25 июня по 19 сентября. Вместе с ними публике представят работы современных российских художников.



