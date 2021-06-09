Принят закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусств

Законопроект принят Госдумой РФ в третьем, заключительном чтении.

На пленарном заседании в среду нижняя палата российского парламента окончательно одобрила законопроект о праве граждан, имеющих высшее образование, получать второе или последующее высшее образование за счет государства. Такая возможность доступна для граждан по образовательным программам в области искусств.

Инициативу внесло в Госдуму правительство в апреле. Поправки коснутся закона «Об образовании».

В появится право для граждан, имеющих высшее образование, на конкурсной основе получать второе или последующее высшее образование за счет ассигнований из федерального бюджета по образовательным программам в области искусств. Это программы специалитета в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Перечень специальностей и направлений подготовки будет утвержден правительством РФ. Также кабмин утвердит порядок принятия граждан на обучение за счет бюджета и перечни образовательных организаций, в которых будет проходить такое обучение.



