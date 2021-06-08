Variety назвала готовых к мировой арене российских актеров и режиссеров

Список из 12 имен был составлен на основе международного форума Key Buyers Event.

В числе актеров американская газета выделила Светлану Ходченкову, успевшую сняться в западном проекте «Росомаха: Бессмертный». Сейчас актриса готовится к съемкам первого российского сериала Netflix, создаваемого по мотивам романа «Анна Каренина».

Также отмечен Юрий Колокольников, в арсенале которого тоже есть иностранные проекты. Артист снимался у Кристофера Нолана в «Доводе» и в культовом сериале «Игра престолов», пишет ФАН.

По мнению американских экспертов, способны «выстрелить» на мировой киноарене Юлия Снигирь («Великая», «Пассажиры»), Паулина Андреева («Метод», «Лучше, чем люди»), Юрий Борисов («Петровы в гриппе», «Серебряные коньки»), Александр Кузнецов («Лето», «Кислота»).

Американские обозреватели высоко оценили режиссеров Евгения Сангаджиева («Happy End»), Эллу Манжееву («Белой дороги!»), Филиппа Юрьева («Китобой»), Михаила Локшина («Серебряные коньки») и Ивана Твердовского («Конференция»).

Также Variety назвала перспективным сценаристом Любовь Мульменко. Она стала автором сценариев для фильмов «Купе номер шесть» и «Разжимая кулаки», которые будут показаны на Каннском кинофестивале.



