Любимова обсудила с главным дирижером оркестра им. Светланова планы по развитию

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Ольга Любимова провела рабочую встречу с главным приглашенным дирижером Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова, художественным руководителем фестиваля «Лето. Музыка. Музей» Василием Петренко.

Участники встречи обсудили планы по развитию коллектива. Дирижер отметил, что ему постепенно удается погружаться в текущие проблемы. Например, оркестру необходима своя площадка для базирования, а также планирование финансового обеспечения и гастрольной деятельности.

В свою очередь министр культуры предложила двигаться постепенно, обсудить все вопросы на рабочем совещании с профильным структурным подразделением, а также наметить возможные варианты поддержки в 2022 году.

Фото: Минкультуры РФ