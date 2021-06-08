На древнеримском кладбище нашли скелеты с горшками на месте отрубленных голов

Находка британских археологов насчитывает возраст около 1700 лет, сообщает T hehistoryblog.com.

На трех древнеримских кладбищах, расположенных на ферме Нобб в Кембриджшире, Великобритания, были обнаружены семнадцать обезглавленных скелетов возрастом около 1700 лет.

Проводившие раскопки ученые считают, что люди были казнены за нарушение римских законов. Однако не связанные с исследованием ученые выразили сомнение в правомочности такого объяснения.

Всего на кладбищах были найдены 52 захоронения, в числе которых были обнаружены 17 обезглавленных тел. Из них девять скелетов принадлежат мужчинам, восемь — женщинам. Возраст погибших на момент смерти превышал 25 лет.

В некоторых случаях головы обезглавленных людей были закопаны рядом с их ногами, в то время как на месте их голов были помещены глиняные горшки. Некоторые из захороненных были помещены в могилы лицом вниз.

Казненные, скорее всего, не были рабами, так как рабы не имели вообще никакого статуса и скорее всего не были бы захоронены на кладбище, не говоря уже о помещении в гробы и снабжении погребальным инвентарем, считает один из экспертов.

По некоторым версиям, в данном случае идет речь не о казни, а о специфических ритуалах захоронения, присущих неизвестным пока культурам древности. Как думают сторонники этой точки зрения, захороненные таким образом, среди которых были и дети, были мигрантами из других стран, каким-то образом попавшими в Британию времен Рима.

Фото: ARCHAEOLOGICAL SOLUTIONS