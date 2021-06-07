В летнем кинотеатре Музея «Гараж» покажут ретроспективу Аббаса Киаростами

Иранский режиссер остается общепризнанным классиком мирового кино, напомнили в музее.

Garage Screen представит масштабную ретроспективу классика мирового кино Аббаса Киаростами — первого иранского режиссера, удостоенного «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

Аббас Киаростами считается не только одним из самых актуальных авторов, но и провозвестником перемен и сдвигов, которые произошли с языком кино и движущимся изображением в новом веке и продолжают происходить сегодня.

В программу включены все полнометражные картины режиссера, а также его редкие короткометражные и документальные работы. Большая часть фильмов будет показана в отреставрированном виде. Ретроспектива пройдет с 30 июня по 8 сентября и будет разделена на пять блоков: «До революции», «Демонтаж четвертой стены», «Мировое признание», «Магия цифры» и «Возвращение к новому».