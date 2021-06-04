Советский и российский актер Георгий Жемчужный умер в 76 лет

04.06.2021
Актер театра, кино и ТВ, педагог умер 3 июня. Причина его смерти не называется.
Дата и место прощания будут сообщены дополнительно, отметили в театре.
Георгий Жемчужный родился в семье известных цыганских артистов Николая и Ольги Жемчужных 5 мая 1945 года. В 16 лет начал работать в цыганской студии театра «Ромэн», в 1968-м поступил на дневное отделение режиссерского факультета ГИТИСа.
В 1973-м вернулся в театр уже в качестве режиссера. С 1982 года был преподавателем актерского мастерства в ГИТИСе.
Снимался в кино с 1964 года, сыграв роли в таких фильмах, как «Улыбнись соседу», «Трефовый король», «Карнавал», «Бесстрашный атаман», «Печальная повесть любви» и другие.
Фото: kino-teatr.ru