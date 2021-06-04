Okko и Учи.ру представили коллекцию экранизаций школьной литературы

Об этом сообщила пресс-служба мультимедийного сервиса.

Совместно с крупнейшей образовательной онлайн-платформой Учи.ру сервис представил коллекцию лучших литературных экранизаций. Подборка приурочена к Дню русского языка, отмечаемого ежегодно 6 июня, и призвана помочь школьникам освоить программу внеклассного летнего чтения, говорится в сообщении.

Коллекция «Лучшие экранизации школьной литературы» предоставляет доступ к экранизациям произведений из списка школьной литературы, охватывающих начальную, среднюю школу и старшие классы. Специалисты онлайн-платформы Учи.ру отобрали мультфильмы, спектакли и экранизации, созданные по мотивам классических литературных произведений.

Выбранные произведения помогут не только улучшить усвоение школьной программы, но и смогут стать предметом досуга всей семьи. Улучшить усвоение материала и лучше понять творчество Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, В. В. Набокова, и других поможет курс лекций российского писателя, литературного критика и публициста Дмитрия Быкова.

Значительная часть представленной подборки посвящена произведениям А. С. Пушкина, чей день рождения также отмечается 6 июня.

«Экранизации литературных произведений помогают обогатить читательский опыт школьников. Сопоставление первоисточника с его режиссерской интерпретацией позволяет юным читателям увидеть глубину авторского замысла, заметить важные детали и понять, как тесно связаны два вида искусства — словесное и визуальное», — считает методист русского языка образовательной онлайн-платформы Учи.ру Алиса Гаврилина.

Коллекция доступна по ссылке https://okko.tv/collection/ekranizatsiya-shkolnoy-literatury